Глава Минтранса: строительство Нижегородского гидроузла на Волге обойдется в 40 млрд руб.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Строительство Нижегородского гидроузла на Волге потребует около 40 млрд рублей, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Это в пределах 40 млрд рублей. Может быть, чуть больше будем запрашивать с учетом коэффициентов-дефляторов. Мы будем искать источники. Это необходимо сделать, чтобы в том числе создать единую транспортную связь с гарантированной глубиной 4,2 метра. Это, конечно, будут бюджетные средства", - сказал министр.

Он пояснил, что гидротехническое сооружение неокупаемо с точки зрения инвестиционных вложений, оно окупаемо с точки зрения косвенных доходов, в том числе бюджета. В частности, по мнению Соколова, сооружение Нижегородского гидроузла позволит максимально использовать потенциал внутренних водных путей, привлечь грузы с автодорог и, следовательно, меньше тратить на их восстановление.

Глава Минтранса напомнил, что проект строительства Нижегородского гидроузла получил одобрение на президиуме Госсовета в 2016 году. "Мы сейчас завершаем проектирование. Соответственно, первый этап уже сделан. И мы считаем, что он может быть реализован в рамках нашей государственной программы к концу 2020 года. Это будет одним из системных решений по созданию единой глубоководной системы на Волге и в целом на территории нашей страны", - отметил Соколов.

Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году, в течение полутора-двух месяцев правительство подготовит закон об улучшении экологической ситуации на Волге. На это, по словам Медведева, потребуется порядка 200 млрд рублей.