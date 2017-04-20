Число резидентов портовой ОЭЗ в Ульяновской области за год выросло втрое

УЛЬЯНОВСК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Количество резидентов портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) "Ульяновск" увеличилось за год более чем в три раза - с 5 до 16, сообщил губернатор региона Сергей Морозов в отчете перед депутатами Заксобрания.

"Число резидентов выросло с пяти на начало 2016 года до 16-ти на настоящий момент. Сегодня возросла конкуренция за инвесторов, изменились подходы к формированию рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов, поэтому значительное внимание мы уделяем формированию качественной инвестиционной инфраструктуры", - сказал Морозов.

Губернатор добавил, что считает главным достижением передачу полномочий по управлению ПОЭЗ с федерального уровня на региональный в 2016 году. "Это значительно увеличило оперативность решения многих вопросов. К примеру, упростилась и сократилась процедура заключения соглашений с будущими резидентами, благодаря чему мы привлекли новых участников ОЭЗ", - подчеркнул Морозов.

На данный момент полностью введена в эксплуатацию первая очередь объектов инфраструктуры ПОЭЗ, в текущем году будет сдан таможенный комплекс. По словам директора "Портовой особой экономической зоны" Дениса Барышникова, на территории индустриального парка площадью 120 га работает вся необходимая инфраструктура, в том числе более 140 км сетей, автомобильные дороги, рулежная дорога длиной 575 метров.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин пояснил, что в составе ПОЭЗ выделены основные профильные зоны - зона авиационного бизнеса и все, что с ней связано, территории индустриальных парков и логистических комплексов. На территории индустриального парка, по его словам, планируется создать центр кастомизации российских самолетов, а также технического обслуживания воздушных судов и производства самолетов малой авиации. "В августе будет завершено строительство индустриального парка, но уже сейчас практически все его площади заняты потенциальными интересантами. Сегодня активно развивается и логистический поток, в ОЭЗ приходят оптово-распределительные центры, которые начнут свою работу уже в этом году", - приводит слова Смекалина пресс-служба.

Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" образована в 2009 году в Чердаклинском районе Ульяновской области вблизи международного аэропорта Ульяновск-Восточный. Территория, изначально составлявшая 120 га, была увеличена до 324,7 га. Резиденты будут создавать предприятия в области авиастроения и технического обслуживания авиатехники, электроники и приборостроения, композиционных материалов, энергетики и машиностроения. В июне в ПОЭЗ началось строительство индустриального парка, которое планируется завершить ко второму кварталу 2017 года, общая стоимость работ составит 630 млн рублей.