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"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в Новороссийске

Экономика и бизнес Транспорт
20 апреля, 10:32 UTC+3 МОСКВА
В остальных портах погода рабочая
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/ "Транснефть" возобновила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска, прерванную ранее из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске вчера в 19.20 снято штормовое предупреждение. Сейчас идет налив двух танкерных позиций. Планируется, что к вечеру порт войдет в график", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая. "Опаздывающих танкеров нет. Ограничений по поставкам на НПЗ нет", - отметил официальный представитель "Транснефти".

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