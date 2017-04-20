"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в Новороссийске

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/ "Транснефть" возобновила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска, прерванную ранее из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске вчера в 19.20 снято штормовое предупреждение. Сейчас идет налив двух танкерных позиций. Планируется, что к вечеру порт войдет в график", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая. "Опаздывающих танкеров нет. Ограничений по поставкам на НПЗ нет", - отметил официальный представитель "Транснефти".