На ремонт пути в Пермском регионе Свердловской желдороги направлено свыше 1 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. В Пермском регионе Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") в текущем году планируется обновить свыше 110 км пути и заменить 64 комплекта стрелочных переводов. На эти работы направлено свыше 1 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
Ремонт начнется 10 мая с участка Оверята - Курья, который проведут с применением технологии "закрытого перегона". В таком режиме также планируется провести ремонт пути на участках Кабалуд - Кузьма, Кукуштан - Ергач, Кузьма - Бородулино, Шумково - Лек. Кроме того, будут обновлены перегоны Пермь-2 - Пермь-Сортировочная и Чайковская - Симонята.
Для увеличения пропускной способности магистрали пассажирские и грузовые составы будут курсировать по специально разработанным графикам: они позволяют регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе.
Согласно сообщению, все эти меры позволят повысить надежность объектов инфраструктурного комплекса железной дороги, увеличить скорость движения поездов на отремонтированных участках: пассажирских - до 100 км/ч, грузовых - до 80 км/ч.
Свердловская железная дорога действует на территориях Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.