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DHL Supply Chain покупает бразильского автоперевозчика

Экономика и бизнес Транспорт
20 апреля, 14:09 UTC+3
Перевозчик имеет в своем парке более 300 грузовиков
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БОНН, 20 апреля. /ТАСС/. Логистический оператор DHL Supply Chain (входит в Deutsche Post DHL Group) покупает контрольный пакет бразильской транспортной компании Polar Transportes, которая специализируется на рефрижераторных перевозках, говорится в сообщении группы.

Polar Transportes являлась партнером DHL на протяжении более 15 лет. Перевозчик имеет в своем парке более 300 грузовиков.

Условия сделки не сообщаются. Приобретение призвано усилить позиции DHL на стремительно развивающемся рынке логистических услуг для индустрии здравоохранения в Бразилии.

Со ссылкой на данные ежегодного опроса своих клиентов DHL Supply Chain прогнозирует, что рынок рефрижераторных автоперевозок в стране будет увеличиваться в ближайшее время более чем на 10% ежегодно на фоне вывода на рынок новых препаратов и вакцин, требующих при перевозке соблюдения строгого температурного режима.

"Эта инвестиция позволят нам расширить наши возможности в сфере логистики для бразильской индустрии здравоохранения", - прокомментировал новость президент DHL Supply Chain в Бразилии Маурисио Баррос. Он отметил, что рефрижераторные автоперевозки являются одним из ключевых элементов сервиса для этого рынка.

Бразилия является крупнейшей экономикой в Латинской Америки. Несмотря на экономический кризис, в 2016 году рост национального рынка логистических услуг для индустрии здравоохранения в объемных показателях составил 5,1%, в денежном выражении - 13,2%.

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