Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Польша в полтора раза увеличит мощности терминала СПГ в Свиноуйсьце

Экономика и бизнес Транспорт
20 апреля, 15:30 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Компания видит большой потенциал сжиженного природного газа, используемого в качестве топлива, хочет развивать услуги по разгрузке и погрузке СПГ-судов
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская компания-оператор сети газопроводов Gaz-System приняла решение об увеличении мощности терминала сжиженного природного газа (СПГ) в городе Свиноуйсьце. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"После завершения работ его регазификационные возможности возрастут с 5 млрд кубометров до 7,5 млрд кубометров газа в год", - подчеркивается в сообщении Gaz-System. Планируемое расширение терминала предусматривает установку новых регазификаторов. Сейчас компания готовится к проведению тендера на выполнение этих работ и получает необходимые разрешения.

В то же время, Gaz-System изучает возможности подключения новых функций на базе терминала с учетом перспектив развития рынка СПГ в стране и в регионе Центральной и Восточной Европы. "Компания видит большой потенциал сжиженного природного газа, используемого в качестве топлива, хочет развивать услуги по разгрузке и погрузке СПГ-судов, а также непосредственно поставлять сжиженный природный газ клиентам с использованием автомобильных и железных дорог", - информирует Gaz-System. В частности, планируется создание второго пункта приема судов, строительство ветки железной дороги и третьего хранилища для СПГ.

"СПГ стал одним из самых перспективных видов топлива на динамично меняющемся рынке Центральной и Восточной Европы. Благодаря расширению терминала в Свиноуйсьце мы будем активным игроком на этом рынке. Таким образом мы получим дополнительные возможности для приема и передачи газа, а также повысим конкурентоспособность польского терминала", - сказал глава Gaz-System Томаш Стемпень.

Газопорт в Свиноуйсьце позволяет Польше приобретать СПГ в любой точке мира и получать его морским путем. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. В настоящее время этот газопорт принимает танкеры из Катара. С момента запуска терминала в декабре 2015 года до настоящего времени в республику этим путем поступило около 2,5 млн кубометров СПГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
3
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Песков: встреча Путина с Сечиным носила закрытый характер
Темы дня
Загрузка...
Реклама