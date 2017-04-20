Польша в полтора раза увеличит мощности терминала СПГ в Свиноуйсьце

ВАРШАВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская компания-оператор сети газопроводов Gaz-System приняла решение об увеличении мощности терминала сжиженного природного газа (СПГ) в городе Свиноуйсьце. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"После завершения работ его регазификационные возможности возрастут с 5 млрд кубометров до 7,5 млрд кубометров газа в год", - подчеркивается в сообщении Gaz-System. Планируемое расширение терминала предусматривает установку новых регазификаторов. Сейчас компания готовится к проведению тендера на выполнение этих работ и получает необходимые разрешения.

В то же время, Gaz-System изучает возможности подключения новых функций на базе терминала с учетом перспектив развития рынка СПГ в стране и в регионе Центральной и Восточной Европы. "Компания видит большой потенциал сжиженного природного газа, используемого в качестве топлива, хочет развивать услуги по разгрузке и погрузке СПГ-судов, а также непосредственно поставлять сжиженный природный газ клиентам с использованием автомобильных и железных дорог", - информирует Gaz-System. В частности, планируется создание второго пункта приема судов, строительство ветки железной дороги и третьего хранилища для СПГ.

"СПГ стал одним из самых перспективных видов топлива на динамично меняющемся рынке Центральной и Восточной Европы. Благодаря расширению терминала в Свиноуйсьце мы будем активным игроком на этом рынке. Таким образом мы получим дополнительные возможности для приема и передачи газа, а также повысим конкурентоспособность польского терминала", - сказал глава Gaz-System Томаш Стемпень.

Газопорт в Свиноуйсьце позволяет Польше приобретать СПГ в любой точке мира и получать его морским путем. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. В настоящее время этот газопорт принимает танкеры из Катара. С момента запуска терминала в декабре 2015 года до настоящего времени в республику этим путем поступило около 2,5 млн кубометров СПГ.