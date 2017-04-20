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Рост контейнерооборота портов РФ по итогам I квартала отмечен впервые с 2014 года

Экономика и бизнес Транспорт
20 апреля, 16:22 UTC+3
В январе-марте 2015 года спад составлял 22,8%, в первом квартале 2016 года - 5%
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МОСКВА, 20 апреля./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов РФ по итогам первого квартала текущего года вырос на 10,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика по итогам квартала отмечена впервые с 2014 года (+2,8%). В январе-марте 2015 года спад составлял 22,8%, в первом квартале 2016 года - 5%.

Темпы роста контейнерооборота морпортов РФ в I кв. 2017/16/15/14 гг.

Темпы роста контейнерооборота морпортов РФ в I кв. 2017/16/15/14 гг.

© ТАСС
Темпы роста контейнерооборота морпортов РФ в I кв. 2017/16/15/14 гг.
© ТАСС

В Балтийском бассейне положительная динамика контейнерооборота по итогам квартала отмечается второй год подряд. Темпы роста контейнерооборота в январе-марте 2017 года увеличились относительно аналогичного периода 2016 года на 3,1 пр.п. и относительно января-марта 2014 года - на 1,4 пр.п. В 2015 году спад оборота контейнеров бассейна составлял 31%.

Рост перевалки контейнеров в Дальневосточном бассейне в январе-марте текущего года достиг максимального значения - 25,6%. В первом квартале 2014 года рост контейнерооборота составлял 6,3%. В 2015 и 2016 году отмечался спад - 15,1% и 19,4% соответственно. Темпы роста контейнерооборота с 2014 года выросли на 19,3 пр.п.

В Азово-Черноморском бассейне после трехгодичного спада контейнерооборота по итогам квартала впервые отмечен рост - 9,3%. В январе-марте 2014 года спад составлял 5,5%, в 2015 году - 11,5%, в 2016 - 2,7%. Аналогичная ситуация сложилась и в Каспийском бассейне, где контейнерооборот вырос на 16% против спада в первом квартале 2014 года на 63,9%, 2015 года - 15,6%, 2016 года - 19,4%.

Одновременно с этим в Арктическом бассейне сложилась противоположная ситуация. Темпы роста контейнерооборота бассейна в первом квартале росли из года в год, однако в текущем году рухнули до -8,4%. Так, рост в январе-марте 2014 года составлял 1,5%, 2015 года - 5,4%, 2016 года - 9,8%.

В первом квартале 2017 года относительно января-февраля темпы роста контейнерооборота портов России увеличились на 2,1 пр.п. с 8,6% до 10,7% и сократились относительно января текущего года на 2,2 пр.п. с 12,9%.

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