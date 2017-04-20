Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции базы СУГ в Тамани

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ТАМАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект реконструкции базы сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Таманском перегрузочном комплексе, сообщается на сайте учреждения.
Проект реконструкции направлен на оптимизацию технологического процесса разгрузки и предусматривает строительство компрессорной станции, блока оборудования, эстакад технологических трубопроводов и других вспомогательных объектов, а также второй двухъярусной железнодорожной эстакады, рассчитанной на одновременный слив с каждой стороны по 42 цистерны. Площадь участка - 204,1 тыс. кв м, проектируемая площадь застройки - 18,9 тыс. кв м, отмечается в сообщении.
Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств ЗАО "Таманьнефтегаз" без привлечения бюджетных средств.
Таманский перегрузочный комплекс расположен в глубоководной и незамерзающей части российского побережья Черного моря, у входа в Азовское море. Благодаря выгодному местоположению и возможности принимать морские суда дедвейтом до 160 тыс. тонн комплекс позволяет повысить эффективность перевалки нефти и нефтепродуктов на юге России. Терминал СУГ входит в состав комплекса и предназначен для приема пропана и бутана с железнодорожного транспорта, временного хранения в резервуарных парках и отгрузки в суда-газовозы. Существующий грузооборот базы - 750 тысяч тонн пропана и 250 тысяч тонн бутана в год.