Абхазия готова рассматривать коммерческий проект открытия сквозной железной дороги

СУХУМ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Глава МИД Абхазии Даур Кове заявил о готовности республики рассматривать коммерческий проект открытия сквозной железной дороги.

"Мы готовы к открытию сквозного железнодорожного сообщения, поскольку это даст хороший экономический эффект, но все акторы должны выстраивать отношения с Абхазией как с равноправным партнером, поскольку тут ни в коей мере речь не идет о грузинском участке железной дороги, - сказал Кове на пресс-конференции. - Железная дорога, по которой могут проходить транзитные грузы, находится на территории Абхазии, и мы готовы рассматривать этот проект как коммерческий и разговаривать со сторонами".

Возможность открытия сквозного железнодорожного движения через республику обсуждалась на встрече президента Абхазии Рауля Хаджимбы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 19 апреля в Сухуме. По словам Лаврова, Россия не имеет никаких проблем с тем, чтоб транзит возобновился, поскольку есть и правовая основа в виде договоренностей, достигнутых между РФ и ВТО в 2011 году. В свою очередь Хаджимба выступил за цивилизованное решение этого вопроса, отметив, что Абхазия является суверенным государством и не живет в замкнутом пространстве.

Железная дорога Абхазии представляет собой однопутную магистраль длиной 221 км, проходит через всю республику, соединяя границы Абхазии с Россией (по р. Псоу) и Грузией (по р. Ингур). Сквозное железнодорожное сообщение через Абхазию прервано в результате грузино-абхазской войны 1992-93 гг. Железнодорожное полотно функционирует от Псоу до Очамчыры, а от Очамчыры до Ингура дорога разрушена и нуждается в восстановлении. В настоящее время осуществляются пассажирские перевозки в Сухум из Москвы, Санкт-Петербурга и Белгорода.