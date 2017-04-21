В Калининграде на заводе "Янтарь" заложат спасательное судно "Воевода"

КАЛИНИНГРАД, 21 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Церемония закладки судна обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода" пройдет в пятницу на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде, сообщил ТАСС пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"Торжественная церемония закладки "Воеводы" - головного судна проекта 23700, разработанного в АО "Северное ПКБ", пройдет на стапеле, где корабелам предстоит в металле воплотить идеи конструкторов", - сказал Михайлов.

Судно обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода" строится по заказу Министерства промышленности и торговли РФ в рамках контракта, заключенного в декабре 2016 года. Заказчику судно должно быть передано в ноябре 2019 года.

Представитель ПСЗ "Янтарь" отметил, что "резка стали для формирования корпуса "Воеводы" началась вскоре после подписания контракта, и на сегодня корабелами изготовлена его закладная секция". На эту секцию прикрепят табличку с названием корабля, номером проекта, датой начала строительства судна.

Судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Оно способно нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета. Водоизмещение судна - 7500 тонн, длина - 111 м, ширина - 24 м, скорость - 22 узла, дальность плавания - 5000 миль.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 70 лет на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций АО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".