Власти Краснодарского края сократят путь к Крыму за счет обхода станицы Ленинградской

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Строительство обхода станицы Ленинградской начнется в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко.

По словам заместителя главы региона, проект имеет общефедеральное значение. Его реализация позволит направить транспортный поток, следующий в сторону Тамани и Крыма из европейской части России мимо станицы Ленинградской. Как сообщили "Ъ" в отделе планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, после завершения строительства участок обходной дороги вокруг станицы Ленинградской войдет в состав одного из кратчайших маршрутов к транспортному переходу через Керченский пролив. Проезд по нему будет короче существующего маршрута по автомобильным дорогам федерального значения на 60 км. В 2035 году планируемая интенсивность движения на объездной составит до 7,5 тыс. транспортных единиц в сутки.

По данным пресс-службы администрации региона, на строительство участка общей протяженностью 19 км из краевого бюджета планируется выделить около 5 млрд руб. При этом окончательная стоимость работ будет известна после выбора подрядчика. Источник в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края не исключает, что часть денежных средств поступит из федерального дорожного фонда, который формируется в том числе и за счет системы "Платон". По информации ведомства, сдача проектной документации намечена на конец 2017 года. Проектирование объездной дороги ведется с 2016 года. Согласно документам, строительство обхода станицы Ленинградской будет произведено в один этап в течение трех лет, начиная с 2018-го.

По словам начальника отдела капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Ленинградского района Владимира Некипелова, стоимость разработки проектной документации составляет порядка 200 млн руб. Четырехполосная объездная дорога будет иметь четыре многоуровневых развязки. По оценкам экспертов, новый участок трассы позволит сократить время в пути на 20-30 минут.