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"Порт Ванино" завершил капитальный ремонт причальной инфраструктуры

Экономика и бизнес Транспорт
21 апреля, 12:02 UTC+3
На эти цели стивидор выделил около 20 млн рублей собственных средств
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ВАНИНО, 21 апреля. /ТАСС/. ОАО "Ванинский морской торговый порт" (АО "Порт Ванино") ввело в эксплуатацию после капитального ремонта причал №5-6, предназначенный для перегрузки генеральных и навалочных грузов, сообщается на сайте компании.

На эти цели стивидор выделил около 20 млн рублей собственных средств.

"В ходе работ мы полностью восстановили оголовок причала, а также выполнили ремонт шпунтовой стенки", - приводятся в сообщении слова начальника отдела строительства и капитального ремонта порта Олега Исавнина.

Общая мощность причала №5-6 составляет один млн тонн грузов в год.

Согласно сообщению, в 2017 году "Порт Ванино" продолжит работу по ремонту объектов инфраструктуры.

АО "Порт Ванино" - крупнейшая стивидорная компания в Хабаровском крае, в состав которой наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы: паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой.

Грузооборот стивидорной компании по итогам 2016 года составил 8,04 млн тонн грузов (рост на 27,5% к 2015 году).

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