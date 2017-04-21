"Порт Ванино" завершил капитальный ремонт причальной инфраструктуры

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ВАНИНО, 21 апреля. /ТАСС/. ОАО "Ванинский морской торговый порт" (АО "Порт Ванино") ввело в эксплуатацию после капитального ремонта причал №5-6, предназначенный для перегрузки генеральных и навалочных грузов, сообщается на сайте компании.
На эти цели стивидор выделил около 20 млн рублей собственных средств.
"В ходе работ мы полностью восстановили оголовок причала, а также выполнили ремонт шпунтовой стенки", - приводятся в сообщении слова начальника отдела строительства и капитального ремонта порта Олега Исавнина.
Общая мощность причала №5-6 составляет один млн тонн грузов в год.
Согласно сообщению, в 2017 году "Порт Ванино" продолжит работу по ремонту объектов инфраструктуры.
АО "Порт Ванино" - крупнейшая стивидорная компания в Хабаровском крае, в состав которой наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы: паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой.
Грузооборот стивидорной компании по итогам 2016 года составил 8,04 млн тонн грузов (рост на 27,5% к 2015 году).