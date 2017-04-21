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Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут из города Сямэнь в Москву

Экономика и бизнес Транспорт
21 апреля, 12:51 UTC+3
Границу с Россией поезд пересечет в районе перехода Маньчжурия - Забайкальск
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© ОАО "РЖД"

ПЕКИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Новый железнодорожный маршрут грузовых перевозок из китайского города Сямэнь (провинция Фуцзянь) до Москвы открылся в пятницу, сообщает информационный интернет-портал Sina.

Границу с Россией поезд пересечет в районе перехода Маньчжурия - Забайкальск. Расстояние в 10920 км до Москвы состав должен преодолевать за 13-14 дней. Железнодорожными грузовыми перевозками по данному маршруту будет управлять китайская инвестиционная компания Xiamen Haicang.

Развитие наземной транспортной инфраструктуры осуществляется в КНР в рамках реализации проекта "Экономический пояс Шелкового пути", что, помимо использования морских коммуникаций, предполагает широкое применение трансконтинентальных наземных маршрутов для доставки товаров из Китая в Россию и страны ЕС.

В 2016 году экспорт из Сямэня в Россию достиг 5 млрд юаней ($727 млн), а импорт российских товаров - 1,9 млрд юаней (около $279 млн).

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