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Доходы РЖД от грузовых перевозок в 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб.

Экономика и бизнес Транспорт
21 апреля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Это обусловлено индексацией тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 9% в 2016 г. и ростом грузооборота на 1,6%
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© Руслан Шамуков/ТАСС,архив

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Доходы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) от грузовых перевозок по итогам 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб., говорится в сообщении компании. Это обусловлено индексацией тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 9% в 2016 г. и ростом грузооборота на 1,6%, отмечает компания. При этом изменение структуры грузов в пользу низкомаржинальных и предоставление скидок на отдельных маршрутах оказало сдерживающее влияние на величину доходов РЖД от грузовых перевозок.

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Суммарные доходы холдинга РЖД за 2016 г. выросли на 7,1% по сравнению с показателем 2015 г. и составили 2,1 трлн руб. Доходы от пассажирских перевозок выросли на 13,4%, до 219 млрд руб. на фоне роста пассажирооборота на 3,4% по сравнению с предыдущим годом, а также за счет индексации тарифов в дерегулируемом сегменте и снижения ставки НДС до 10%.

Доходы от предоставления логистических услуг увеличились на 14,4% и составили 352 млрд руб. на фоне роста выручки логистической компании GEFCO и ослабления среднего курса рубля в 2016 г. по сравнению с предыдущим периодом. Доля доходов данного сегмента в суммарной выручке холдинга составила 16,5%.

Кроме того, за счет повышения внутренней эффективности деятельности РЖД смогли без привлечения заемных средств изыскать дополнительные средства на проведение капитального ремонта и содержание инфраструктуры в сумме 15 млрд руб.

Как сообщалось ранее, согласно отчетности РЖД по МСФО, чистая прибыль компании в 2016 г. выросла на 26% по сравнению с показателем 2015 г. - до 10,3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 15,4% и составил 443 млрд руб.

Рост чистой прибыли РЖД по итогам отчетного периода был обусловлен как улучшением результатов операционной деятельности, так и положительной переоценкой валютных обязательств холдинга, что позволило компенсировать эффект от обесценения основных средств по итогам отчетного периода, говорится в сообщении РЖД.

Объем капитальных вложений РЖД в 2016 г. составил 450 млрд руб. против 406 млрд руб. годом ранее.

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