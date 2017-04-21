Samskip Logistics покупает американскую экспедиторскую компанию

НЬЮ-ДЖЕРСИ, 21 апреля. /ТАСС/. Samskip расширяет свой глобальный бизнес в сфере рефрижераторных перевозок через приобретение американской экспедиторской компании Rimar Consultants Inc., говорится в заявлении компании.

Rimar Consultants специализируется на экспорте морепродуктов и мяса из США, объемы компании составляют около 10-12 тыс. TEU в год.

Как отметил глава Samskip Logistics Асбьерн Гисласон, решение о сделке принято в рамках стратегии Samskip, направленной на развитие бизнеса в сфере рефрижераторных перевозок.

Он также добавил, что прогнозы роста рынка в 2017 году благоприятны для слияния.

В настоящее время Samskip активно инвестирует в покупку активов и развитие рефрижераторного бизнеса. В 2016 году компания приобрела норвежскую компанию Silver Green AS, которая оперирует 14 рефрижераторными судами, работающими преимущественно в Северной Атлантике, Балтике, Северном и Черном морях. Сейчас Samskip Logistics владеет пятью рефрижераторными судами. В прошлом году Samskip также инвестировала в расширение парка рефрижераторных контейнеров и онлайн-сервис по отслеживанию перевозок.