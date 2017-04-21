В Якутии до 2024 года будет модернизировано 39 судов

ЯКУТСК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Модернизацию 39 судов общей грузоподъемностью 65 тыс. тонн проведут до 2024 года в Якутии для обеспечения стабильной навигации, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики в пятницу.

"В целях обеспечения завоза грузов для Ленского бассейна до 2024 года будет проведена модернизация и реновация 39 единиц судов общей грузоподъемностью 65 тыс. тонн. А также строительство 23 единиц грузовых, вспомогательных и пассажирских судов, в том числе класса "река-море", внутреннего водного плавания и пассажирских", - сказали в министерстве.

На данный момент флот имеет сверхнормативный срок эксплуатации - средний возраст судов составляет 36,4 года при нормативном сроке в 24 года. Доля относительно нового флота со сроком эксплуатации до 10 лет составляет менее 11%.

Строительство новой судоверфи начнется с 2018 года, а строительство новых судов на модернизированной судоверфи начнется в 2020 году. На проектную мощность новая судоверфь выйдет в 2022 году: будет производиться выпуск 10 речных судов различной номенклатуры в год и ремонт до шести судов ежегодно".

Общий объем инвестиций в модернизацию судостроительного Жатайского завода составляет 5,76 млрд рублей с софинансированием из средств федерального бюджета в размере 4,1 млрд рублей (по ФЦП "Развитие Арктической зоны до 2020 года" - прим. ТАСС), республиканского - 750 млн рублей (через Корпорацию развития Якутии) и с привлечением заемных средств в размере 894,5 млн рублей.

Кроме строительства и модернизации флота, проект предусматривает мероприятия по утилизации списанных судов с учетом государственной поддержки, что должно стимулировать малые предприятия водного транспорта на обновление флота.