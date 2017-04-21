Темпы роста грузооборота портов РФ продолжили свой рост в I квартале 2017 года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам первого квартала 2017 года вырос на 9,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Темпы роста грузооборота являются максимальными и превышают показатель 2016 года на 4,9 пр.п., 2015 года - на 0,6 пр.п., 2014 - на 3,8 пр.п. (здесь и далее приводится сравнение показателей первого кварталов указанных годов - прим. ТАСС).

Развернуть Темпы роста перевалки морских портов РФ в I квартале 2017/16/15/14 гг. © ТАСС Темпы роста перевалки морских портов РФ в I квартале 2017/16/15/14 гг. © ТАСС

Перевалка наливных грузов в отчетном периоде выросла на 9,7%, сухих - на 9,3%. Темпы роста перевалки наливных грузов сократились относительно 2015 года на 3,8 пр.п. и значительно увеличились относительно 2014 года и 2016 года - на 9 пр.п. и на 9,3 пр.п. соответственно. Противоположная ситуация сложилась для сухих грузов, где темпы роста увеличились относительно 2015 года на 6,3 пр.п.

В Балтийском бассейне темпы роста грузооборота остались на уровне 2015 года - 7,9-8%, однако выросли относительно 2014 года на 4,2 пр.п., 2016 года - на 7,3 пр.п. Темпы роста грузооборота Азово-Черноморского бассейна сократились относительно 2015 года на 11,9 пр.п. с 18,5% до 6,6% и выросли по сравнению с 2016 годом на 3,3 пр.п.

В Дальневосточном бассейне отмечается скачкообразный рост грузооборота. По итогам 2014 года грузооборот бассейна вырос на 14,1%, в 2015 году рост сократился до 1,7%, в 2016 году снова вырос до 9,8% и в отчетном периоде сократился до 6,4%. Рост перевалки наливных грузов стремительно сокращается. Так, перевалка наливных грузов портами бассейна в 2014 году выросла на 10,4%, а в 2017 году рост составил лишь 2,1%. Спад грузооборота в Каспийском бассейне в текущем году составил рекордные 47,8% против 5% годом ранее. Перевалка наливных грузов сократилась на 69,6%, сухих - на 28%.

Стремительный рост грузооборота отмечается в Арктическом бассейне. Темпы роста грузооборота в январе-марте 2017 года выросли относительно аналогичного периода 2016 года на 40,2 пр.п. с 18,3% до 58,5%. В 2015 и 2014 году отмечался спад грузооборота на 3% и 18,2% соответственно. Перевалка наливных грузов выросла в 2,5 раза, в 2016 году рост составлял - 41,2%, а в 2014 году отмечался спад на 51%.

В первом квартале 2017 года темпы роста грузооборота портов России относительно января-февраля увеличились на 1,3 пр.п. с 8,2% и сократились относительно января текущего года на 3,2 пр.п. с 12,7%.