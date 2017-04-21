Власти: порты Оля и Астрахань загружены менее чем на 30%

АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Порты Оля и Астрахань, расположенные в Астраханской области, обеспечены всей необходимой инфраструктурой, но загружены менее чем на 30%. Об этом в кулуарах II Международного каспийского технологического форума "Технокаспий-2017" сообщил ТАСС ТАСС заместитель председателя правительства региона Радик Харисов.

"Вся инфраструктура в портах Оля и Астрахань создана. Более того, она загружена всего лишь на 25-30%. Есть куда расти по перевалке, по загрузке этих мощностей, как по автомобильным, так и по железнодорожным поставкам", - сообщил он.

II Международный каспийский технологический форум "Технокаспий-2017" проходит в Астрахани с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие свыше 700 человек из 12 стран, в том числе из прикаспийских государств, Индии, а также Италии, Греции, Словакии, Болгарии, Германии.