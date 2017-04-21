Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти: порты Оля и Астрахань загружены менее чем на 30%

Экономика и бизнес Транспорт
21 апреля, 15:15 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 21, апреля. /ТАСС
Есть потенциал загрузки созданных мощностей, как по автомобильным, так и по железнодорожным поставкам
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Порты Оля и Астрахань, расположенные в Астраханской области, обеспечены всей необходимой инфраструктурой, но загружены менее чем на 30%. Об этом в кулуарах II Международного каспийского технологического форума "Технокаспий-2017" сообщил ТАСС ТАСС заместитель председателя правительства региона Радик Харисов.

"Вся инфраструктура в портах Оля и Астрахань создана. Более того, она загружена всего лишь на 25-30%. Есть куда расти по перевалке, по загрузке этих мощностей, как по автомобильным, так и по железнодорожным поставкам", - сообщил он.

II Международный каспийский технологический форум "Технокаспий-2017" проходит в Астрахани с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие свыше 700 человек из 12 стран, в том числе из прикаспийских государств, Индии, а также Италии, Греции, Словакии, Болгарии, Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Варвару Караулову этапировали в колонию
5
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
6
Депутат просит СК проверить данные о незаконном получении средств соратником Навального
7
Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы
Темы дня
Загрузка...
Реклама