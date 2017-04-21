Власти: порты Оля и Астрахань загружены менее чем на 30%

Москву снимут с воздухаНовости партнеров 21 апреля, 16:08
МВД аннулировало гражданство РФ террориста ДжалиловаПроисшествия 21 апреля, 16:01
Президентские выборы во Франции. ДосьеБиографии и справки 21 апреля, 15:59
Народный трибунал обвинил производителя пестицидов в экоцидеСоциальная ответственность 21 апреля, 15:52
Российский гимнаст Далалоян завоевал серебро в многоборье на ЧЕ в РумынииСпорт 21 апреля, 15:43
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного КрымаПолитика 21 апреля, 15:38
Диссертацию Мединского рассмотрит диссовет Белгородского университетаНаука 21 апреля, 15:31
Варвару Караулову этапировали в колониюПроисшествия 21 апреля, 15:29
ФК "Краснодар" дозаявил вратаря Абаева для участия в чемпионате РоссииСпорт 21 апреля, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Порты Оля и Астрахань, расположенные в Астраханской области, обеспечены всей необходимой инфраструктурой, но загружены менее чем на 30%. Об этом в кулуарах II Международного каспийского технологического форума "Технокаспий-2017" сообщил ТАСС ТАСС заместитель председателя правительства региона Радик Харисов.
"Вся инфраструктура в портах Оля и Астрахань создана. Более того, она загружена всего лишь на 25-30%. Есть куда расти по перевалке, по загрузке этих мощностей, как по автомобильным, так и по железнодорожным поставкам", - сообщил он.
II Международный каспийский технологический форум "Технокаспий-2017" проходит в Астрахани с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие свыше 700 человек из 12 стран, в том числе из прикаспийских государств, Индии, а также Италии, Греции, Словакии, Болгарии, Германии.