Заключено соглашение о создании судостроительного кластера в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Судостроительный кластер будет создан в Астраханской области. Соответствующее соглашение в пятницу, в рамках II Международного каспийского технологического форума "Технокаспий-2017", заключили представители правительства региона, Ассоциации кластеров и технопарков и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Мы заключили соглашение, теперь это (создание кластера - прим. ТАСС) будет оформляться юридически, времени на это надо немного. <…> Плюс ко всему, под развитие кластерной политики существует финансовая модель поддержки - это компенсация средств из федерального бюджета по затратам на модернизацию производства. Также создание кластера позволит повысить конкурентоспособность наших заводов не только в России, но и за ее пределами", - отметил после заключения соглашения губернатор региона Александр Жилкин.

Также планируется, что ОСК и Ассоциация кластеров и технопарков помогут с привлечением инвесторов в будущий кластер, а также окажут поддержку в сопровождении проекта.

По данным регионального Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов, в Астраханской области располагается десять крупных и средних предприятий, способных ремонтировать и строить суда различного назначения, а также морские сооружения для освоения шельфовых месторождений. Индекс промышленного производства по строительству и ремонту судов по итогам 2016 года составил 115,6%, объем валовой продукции - 13,26 млрд рублей.

Международный каспийский технологический форум "Технокаспий-2017" проходит в Астрахани с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие свыше 700 человек, в том числе делегации из Прикаспийских государств, Индии, Италии, Греции, Словакии, Болгарии, Германии.