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UTair в I квартале увеличила перевозки пассажиров на 21,2%, до 1,48 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
21 апреля, 16:49 UTC+3
Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 20,3%
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СУРГУТ, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в первом квартале 2017 года перевезла 1,48 млн пассажиров, что на 21,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (+17,1% на внутренних и +48,8% на международных направлениях), сообщается на сайте авиакомпании.

Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 20,3%, а коэффициент занятости кресел - на 6,2 п.п. (до 68,6%). Производственный налет вырос на 14%, достигнув 42,6 тыс. часов. За отчетный период самолеты UTair перевезли 3,9 тыс. тонн грузов (+10%) и 1,33 тыс. тонны почты (+6,9%).

В марте текущего года авиакомпания перевезла 526,09 тыс. пассажиров, что на 14,5% превышает аналогичный показатель 2016 года (+11% на внутренних и +35,7% на международных направлениях). Пассажирооборот UTair в марте увеличился на 13,4%. В то же время коэффициент занятости кресел вырос на 1,84 п.п., до 68,7%. Производственный налет на воздушных судах достиг 14,9 тыс. часов, что на 14,9% больше, чем годом ранее.

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию самолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает более 60 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте. По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,64 млн пассажиров (+20% к 2015 году), пассажирооборот составил 10,85 млрд пасс-км (+8,5%).

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