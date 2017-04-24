"Трансконтейнер" в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2017 г. выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее - до 1,2 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 26,8%, до 13,9 млрд руб. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, увеличилась на 31,9% и составила 5 млрд 788 млн руб. Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос в 1,7 раза и составил 2 млрд 364 млн руб. Рентабельность EBITDA составила 40,8% против 32,6% в первом квартале 2016 г.

Активы "Трансконтейнера" на 31 марта 2017 г. составили 47 млрд 763 млн руб., долг - 7 млрд 546 млн руб., чистый долг (за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) - 2 млрд 411 млн руб. По сравнению с началом года чистый долг компании сократился на 40,2%.

Ранее сообщалось, объем перевозок "Трансконтейнера" по итогам I квартала 2017 г. вырос на 23,7% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составил 424 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера, TEU).

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находятся более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "ТрансКонтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.