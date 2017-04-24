СМИ: "Сухой" выкупил 41% SuperJet International за €1

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) выкупило за один евро у структур итальянской Leonardo-Finmeccanica 41% в SuperJet International (SJI), занимающейся поставками самолета за рубеж, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на опубликованную ГСС отчетность по МСФО за 2016 год.

В ней и сообщается, что ГСС приобрел в конце марта 100% Wing Ned B.V., владеющей 41% акций в SJI (СП "Сухого" и входящей в Finmeccanica компании Alenia Aermacchi), которая продвигает самолет за рубежом. 100% ГСС "Сухой" получил еще в декабре 2016 года, выкупив 5,53% акций у входящей в Leonardo компании World`s Wing, сообщает газета.

Ранее "Ъ" сообщал, что Leonardo-Finmeccanica может минимизировать участие в SJI. Тогда предполагалось, что итальянцы передадут структурам ОАК 41% из своей контрольной доли, сохранив лишь 10% (с возможностью последующей продажи и этого пакета). Но схема также подразумевала, что российская сторона через АО "Сухой" вернет накопленный долг ГСС и SJI перед Finmeccanica - около 135 млн евро на конец 2015 года, а также покроет расходы на сокращение персонала и оплатит остаток разработки интерьера самолета на общую сумму не менее 25 млн евро.

По словам источника "Ъ", близкого к ГСС, итоговая сумма выплат оказалась "существенно меньше исходной", сократившись путем уточнения вклада участников в проект.

Выручка ГСС за 2016 год увеличилась на 41%, до 48,7 млрд рублей (за год ГСС произвела 22 SSJ 100 и поставила 28 машин), но чистый убыток вырос на 36%, до 31,8 млрд рублей. Такие финансовые результаты объясняются "динамикой продаж самолетов на российском и международном рынках, а также курсовыми разницами, возникшими из-за перевода операций, номинированных в рублях, в доллар".

В 2017 году компания "планирует стать безубыточной, а также улучшить финансовые результаты" за счет увеличения продаж, программы снижения издержек, "совершенствования систем послепродажного обслуживания на внутреннем и международном рынках". В 2017 году ГСС намерена продать 34 SSJ 100, в 2018-м - 38, в 2019-м - 37 самолетов.