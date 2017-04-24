Пассажиропоток международного аэропорта Рига в I квартале вырос на 2,6%

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РИГА, 24 апреля./ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Рига по итогам января-марта 2017 года увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,13 млн пассажиров, сообщает пресс-служба авиапредприятия.
Количество совершенных рейсов выросло на 1,9%, до 15,4 тыс. Перевозка грузов и почты сократилась на 4,1%, с 4,92 до 4,72 тыс. тонн.
По итогам марта текущего года пассажиропоток аэропорта вырос на 1%, до 419,57 тыс. человек. Перевозка грузов и почты осталась на уровне аналогичного периода прошлого года - 1,8 тыс. тонн. Количество совершенных рейсов достигло 5,5 тыс.
Международный аэропорт Рига является базой для пяти латвийских авиакомпаний: airBaltic, Raf-Avia, LatCharter, Inversija, Vip Avia. Самая крупная авиакомпания аэропорта - airBaltic. Пассажиропоток в 2016 году составил 5,4 млн человек, перевозка грузов и почты - 19,8 тыс. тонн.