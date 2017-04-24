МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Как и ожидалось, на выходных погода в Новороссийске ухудшилась, сейчас также продолжается шторм, отгрузка не ведется", - сказал он.

Демин отметил, что в остальных портах работы ведутся штатно. "Ограничений на сдачу в систему нет, поставки на НПЗ идут по графику", - добавил официальный представитель "Транснефти".