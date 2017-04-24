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"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск

Экономика и бизнес Транспорт
24 апреля, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
В остальных портах работы ведутся штатно
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Транснефть"  из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Как и ожидалось, на выходных погода в Новороссийске ухудшилась, сейчас также продолжается шторм, отгрузка не ведется", - сказал он.

Демин отметил, что в остальных портах работы ведутся штатно. "Ограничений на сдачу в систему нет, поставки на НПЗ идут по графику", - добавил официальный представитель "Транснефти".

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