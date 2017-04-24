В Париже задержаны 143 участника манифестации против "Национального фронта"Международная панорама 24 апреля, 11:06
Американка Серена Уильямс возглавила рейтинг WTAСпорт 24 апреля, 11:04
Ассоциация профессиональных футболистов Англии наградила Бекхэма за заслуги перед футболомСпорт 24 апреля, 10:44
Елена Безденежных: нужно отдельное законодательное регулирование ГЧП в спортеНовости партнеров 24 апреля, 10:43
ВЦИОМ: 75% россиян поддерживают отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017"Общество 24 апреля, 10:42
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков "Урала" в матче с "Зенитом"Спорт 24 апреля, 10:35
Тело второго горняка извлечено из-под завалов на уральской шахте "Центральная"Происшествия 24 апреля, 10:32
"Трансконтейнер" в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 разаТранспорт 24 апреля, 10:31
Первый двухтомник ненецкой писательницы-кочевницы Анны Неркаги издали в ТюмениКультура 24 апреля, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"Как и ожидалось, на выходных погода в Новороссийске ухудшилась, сейчас также продолжается шторм, отгрузка не ведется", - сказал он.
Демин отметил, что в остальных портах работы ведутся штатно. "Ограничений на сдачу в систему нет, поставки на НПЗ идут по графику", - добавил официальный представитель "Транснефти".