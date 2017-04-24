Погрузка на транспорте в Китае в марте 2017 года составила 3,68 млрд тонн

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Объем погрузки на все виды транспорта в Китае по итогам марта 2017 года составил 3,68 млрд тонн, что на 11% выше относительно марта 2016 года, следует из данных Национального бюро статистики КНР.

За отчетный период автомобильные перевозки увеличились на 11%, до 2,85 млрд тонн.

Объем погрузки на сети Китайских железных дорог за прошлый месяц увеличился на 17%, до 321,85 млн тонн.

Объем перевозок на внутреннем водном транспорте составил 506,88 млн тонн, что на 7% выше по сравнению с мартом прошлого года.

Авиаперевозки грузов выросли на 5%, до 590 тыс. тонн.

За первых три месяца текущего года общий показатель погрузки увеличился относительно того же периода прошлого года на 9%, до 9,61 млрд тонн. Объем перевозок автотранспортом составил 7,2 млрд тонн (+9% к аналогичному периоду 2016 года). На железных дорогах Китая было погружено 913,64 млн тонн грузов (+15%). Объем перевозок на внутреннем водном транспорте составил 1,49 млрд тонн (+8%). Авиаперевозки грузов возросли на 5%, до 1,57 млн тонн.