"Транснефть" увеличила пропускную способность нефтепровода БТС-2 до 36 млн т

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. АО "Транснефть - Дружба" завершило реализацию мероприятий по увеличению пропускной способности первого пускового комплекса Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), введенного в эксплуатацию в 2012 г., говорится в сообщении компании.

Поставки нефти в порт Усть-Луга по магистральному нефтепроводу увеличились с 30 млн т до 36 млн т нефти в год.

Работы по увеличению пропускной способности БТС-2 выполнялись с августа 2016 г. Основным мероприятием стало подключение установки по вводу противотурбулентных присадок (ПТП). Кроме того, повышено давление на линейной части магистральных нефтепроводов БТС-2.

Мероприятия по увеличению пропускной способности проводились в сотрудничестве с АО "Транснефть - Балтика", которому АО "Транснефть - Дружба" весной 2016 г. передало активы трубопроводной системы БТС-2. Работы велись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР).

Общая протяженность линейной части БТС-2 составляет 1 тыс. км. Конечная точка БТС-2 - морской торговый порт Усть-Луга.