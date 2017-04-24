Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 19,5%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в марте 2017 года увеличили перевозки пассажиров на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6,96 млн человек. Как следует из материалов Росавиации, в первом квартале 2017 года пассажирские авиаперевозки выросли на 19,4% - до 19,7 млн человек.

В частности, международные авиаперевозки в марте увеличились на 31% - до 2,63 млн человек, а по итогам первого квартала - на 30,1%, до 7,49 млн.

Рост внутренних авиаперевозок в марте составил 13,6% - до 12,21 млн пассажиров, в январе-марте - 13,4%, до 4,33 млн человек.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в марте 2017 года увеличился на 25%, достигнув 17,61 млрд пассажиро-километров. При этом рост по международным направлениям составил 34,9% - до 10,08 млрд пассажиро-километров, по внутренним - 13,9%, до 7,53 млрд пассажиро-километров.

Лидером пассажирских перевозок стал "Аэрофлот", который в январе-марте 2017 года перевез 7,02 млн пассажиров (рост на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Пассажиропоток авиакомпании "Россия" вырос в 2,3 раза - до 1,99 млн человек, авиакомпании "Сибирь" - на 0,2%, до 1,97 млн человек, UTair - на 21,3%, до 1,48 млн человек, "Уральских авиалиний" - на 28,1%, до 1,33 млн человек.