Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 19,5%

Экономика и бизнес Транспорт
24 апреля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
В первом квартале 2017 года пассажирские авиаперевозки выросли на 19,4%
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в марте 2017 года увеличили перевозки пассажиров на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6,96 млн человек. Как следует из материалов Росавиации, в первом квартале 2017 года пассажирские авиаперевозки выросли на 19,4% - до 19,7 млн человек.

В частности, международные авиаперевозки в марте увеличились на 31% - до 2,63 млн человек, а по итогам первого квартала - на 30,1%, до 7,49 млн.

Рост внутренних авиаперевозок в марте составил 13,6% - до 12,21 млн пассажиров, в январе-марте - 13,4%, до 4,33 млн человек.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в марте 2017 года увеличился на 25%, достигнув 17,61 млрд пассажиро-километров. При этом рост по международным направлениям составил 34,9% - до 10,08 млрд пассажиро-километров, по внутренним - 13,9%, до 7,53 млрд пассажиро-километров.

Лидером пассажирских перевозок стал "Аэрофлот", который в январе-марте 2017 года перевез 7,02 млн пассажиров (рост на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Пассажиропоток авиакомпании "Россия" вырос в 2,3 раза - до 1,99 млн человек, авиакомпании "Сибирь" - на 0,2%, до 1,97 млн человек, UTair - на 21,3%, до 1,48 млн человек, "Уральских авиалиний" - на 28,1%, до 1,33 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Марин Ле Пен готовится к решающему туру
2
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
3
Марин Ле Пен уверена в своей победе во втором туре президентских выборов
4
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
5
Отца полковника Захарченко обвинили в растрате
6
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама