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Грузооборот портов КНР в марте 2017 года увеличился на 8,5%, до 728,16 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
24 апреля, 13:02 UTC+3
За три месяца с начала 2017 года грузооборот портов Китая достиг 2,09 млрд тонн
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Материал из 1 страницы
© EPA/XU CONGJUN

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Грузооборот портов Китая по итогам марта 2017 года вырос к аналогичному периоду 2016 года на 8,5%, до 728,16 млн тонн. Данная информация содержится в материалах Национального бюро статистики КНР.

Объем перевалки внешнеторговых грузов в отчетном периоде вырос на 9,3%, до 297,02 млн тонн.

Объем перевалки каботажных грузов в портах Китая составил 431,14 млн тонн, рост относительно марта 2016 года - 8%

За три месяца с начала 2017 года грузооборот портов Китая составил 2,09 млрд тонн (+7,6% к аналогичному периоду прошло года). Объем перевалки внешнеторговых грузов вырос на 7,2%, до 863,39 млн тонн, каботажных - на 7,9%, до 1,23 млрд тонн.

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