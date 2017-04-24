Грузооборот портов КНР в марте 2017 года увеличился на 8,5%, до 728,16 млн тонн

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Грузооборот портов Китая по итогам марта 2017 года вырос к аналогичному периоду 2016 года на 8,5%, до 728,16 млн тонн. Данная информация содержится в материалах Национального бюро статистики КНР.

Объем перевалки внешнеторговых грузов в отчетном периоде вырос на 9,3%, до 297,02 млн тонн.

Объем перевалки каботажных грузов в портах Китая составил 431,14 млн тонн, рост относительно марта 2016 года - 8%

За три месяца с начала 2017 года грузооборот портов Китая составил 2,09 млрд тонн (+7,6% к аналогичному периоду прошло года). Объем перевалки внешнеторговых грузов вырос на 7,2%, до 863,39 млн тонн, каботажных - на 7,9%, до 1,23 млрд тонн.