На Верхней Волге открывается навигация Волжского пароходства

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апреля. /ТАСС/. Грузовая навигация Волжского пароходства открывается на Верхней Волге 25 апреля, сообщает пресс-служба судоходной компании Волжского пароходства.
"25 апреля на шлюзе № 13 в Городце торжественно откроется грузовая навигация Волжского пароходства на Верхней Волге", - говорится в сообщении.
Во время летней навигации на Волге работают более 200 грузовых судов самоходного, несамоходного и технического флота Волжского пароходства, которые перевозят за время навигационного периода около 7,5 млн тонн грузов. Волжское пароходство использует 74 теплохода типа "Волго-Дон" грузоподъемностью 5 тысяч тонн, 50 буксиров-толкачей мощностью от 800 до 2400 л. с. с составами грузоподъемностью 4,5 - 18 тысяч тонн, 78 несамоходных барж, уточнили в пресс-службе компании. Волжское пароходство перевозит грузы таких компаний, как ПАО "Северсталь", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Газпром", "Уралкалий", ОАО "Фосагро", "Азот" (г. Березники) и многих других.
В торжественном открытии навигации примут участие представители правительства Нижегородской области, руководители Волжского пароходства, ФБУ "Администрация Волжского бассейна". В 2016 году грузовая навигация на Волге была открыта так же 25 апреля, уточнили в компании.