Исследование Ernst & Young: проект Rail Baltica экономически рентабелен

РИГА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica экономически рентабелен, говорится в исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young Baltic.

"Исследование подтверждает экономическую выполнимость и высокую выгодность проекта", - сообщила председатель правления совместного предприятия RB Rail Байба Рубеса на открывшейся в Риге конференции Rail Baltica Global Forum 2017.

Согласно данным исследования, общие затраты на проект Rail Baltica составят 5,8 млрд евро. При этом в Латвии будет потрачено 1,968 млрд евро (национальное софинансирование составит 393 млн евро), в Литве - 2,473 млрд евро (софинансирование - 493 млн евро) в Эстонии 1,346 млрд евро (софинансирование - 268 млн евро). При этом, утверждают авторы исследования, социально-экономические выгоды от проекты оцениваются в 16,2 млрд евро.

Экономическая рентабельность проекта рассчитана при стоимости пассажирского билета по маршруту Рига - Таллин в размере 38 евро (поездка займет чуть менее 2 часов), Вильнюс - Рига - 38 евро (2 часа пути), Таллин - Вильнюс - 76 евро (4 часа 5 минут). Ожидается также, что по маршруту Rail Baltica будет проходить 2 млн тонн грузов к 2026 году, 13,7 млн тонн - к 2030 и около 20 млн тонн к 2055 г.

В январе премьер-министры стран Балтии подписали соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica. Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. В дальнейшем запланировано продолжение маршрута до Венеции. Большую часть финансирования - около 85% - обещает выделить Еврокомиссия.