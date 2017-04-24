Шанцев: аэропорт Стригино станет крупным узловым транспортным центром ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апреля. /ТАСС/. Нижегородский аэропорт Стригино после ввода в эксплуатацию участка высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода станет крупным узловым центром и к 2019 году увеличит пассажиропоток до 1,5 млн человек в год. Об этом заявил в понедельник губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, комментируя перевод международных рейсов в новый терминал аэропорта.

"По завершению строительства участка высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода аэропорт Стригино станет крупным транспортно-пересадочным узлом для соседних регионов, у которых нет своих международных аэропортов, и кому ближе доехать до нас, чем добираться до Москвы. Инфраструктура полностью готова для того, чтобы качественно обслуживать даже повышенный туристический поток", - отметил Шанцев, слова которого приводит пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, старый терминал закрыт сейчас на реконструкцию к чемпионату мира по футболу 2018. Все международные рейсы будут выполняться из нового терминала.

"На сегодняшний день у нас есть регулярные направления в Стамбул, Минск, чартерные направления - в Испанию, Грецию, Турцию, Тунис. Рост пассажиропотока оценивается в 8% в год на сегодняшний момент, а к 2019 году этот показатель превысит цифру в 1,5 млн пассажиров в год", - отметил генеральный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин.

И. о. министра транспорта Нижегородской области Николай Мамонов считает, что увеличить пассажиропоток в Стригино в ближайшие пять лет вдвое вполне реально при условии, что аэропорт будет полностью обслуживать рейсы во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, а его пропускная способность увеличится до 1000 пассажиров в час за счет того, что будут открыты все кабины пропускного пункта терминала одновременно.

Ранее сообщалось, что терминал аэропорта стал первым завершенным объектом инженерной инфраструктуры, которые будут сданы в регионе в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Уже до конца 2018 года регион завершит формирование транспортной инфраструктуры вокруг Международного аэропорта Стригино: 14 сентября 2016 года была введена в эксплуатацию третья очередь Южного обхода, позволяющая вывести за пределы Нижнего Новгорода около 30 тысяч автомобилей. До 2018 года в регионе будет построен ряд крупных инфраструктурных проектов, таких как 15-я станция Нижегородского метро и второй Борский мост, кроме того ведется реконструкция магистрали Аэропорт Стригино - проспект Молодежный.

Новый терминал

Международный сектор аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде начал работать в новом терминале 22 апреля 2017 года. Первыми пассажирами стали 230 туристов, вернувшихся из Турции. 24 апреля аэропорт принял и отправил еще один регулярный рейс в Анталью, рассказала ТАСС директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Катерина Молева.

В новом терминале установлено 37 кабин паспортного контроля, пропускная способность таможенного паспортного поста составляет 740 пассажиров в час в двух направлениях, что в два раза превышает возможности старого аэровокзального комплекса, уточнила Молева.

Кроме того, в новом терминале открыт и консульский пункт. Как сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, это позволит оперативно оформлять или продлевать визу при пересечении границы.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В 2016 году был введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс Стригино. Площадь нового терминала - 27,8 тыс. кв м, пропускная способность - более 1,5 млн человек в год. Объем инвестиций в сооружение терминала составил более 4 млрд руб.