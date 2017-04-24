"Евросиб-Логистика" осуществила доставку комплектующих для судов во Владивосток

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Евросиб-Логистика" доставила из Китая на Восточную верфь во Владивосток более 100 тонн комплектующих для строительства судов, сообщает пресс-служба компании.

"Из китайского порта Ксинганг во Владивосток доставлены 4 стандартных контейнера 40 DC с дизельными двигателями, фильтрами, винтами и прочими запасными частями для ремонта и строительства судов. Остальную часть груза перевозили в контейнерах типа flat rack, на которые были погружены негабаритные линии валопровода. Груз прошел процедуру таможенного оформления и доставлен получателю автотранспортом. Таким образом, была реализована оптимальная для заказчика схема транспортировки - перевозка морем в сочетании с довозом автомобилем", - говорится в сообщении.

Для "Евросиб-Логистики" это уже четвертый успешный опыт перевозки негабаритного оборудования для отрасли судостроения.

В то же время данный проект стал первой перевозкой, осуществленной "Евросиб-Логистикой" в партнерстве с глобальным экспедитором Cargo-Partner. В декабре прошлого года компании заключили партнерское соглашение, в соответствии с которым намерены развивать совместные сервисы по доставке автокомпонентов, обеспечению комплектующими предприятий машиностроения и судостроения. Компания Cargo-Partner с головным офисом в Австрии входит в пятерку крупнейших в Центральной и Восточной Европе и специализируется на морских и авиационных перевозках, при этом заинтересована в привлечении железнодорожных контейнерных сервисов транспортно-логистического блока Евросиб.