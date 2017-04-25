Греция одобрила продажу 67% порта Салоники консорциуму из трех компаний

АФИНЫ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Греческий государственный приватизационный фонд HRADF (Hellenic Republic Asset Development Fund) одобрил приобретение 67% порта Салоники, после того как консорциум компаний Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd и Terminal Link SAS значительного улучшил свое предложение, говорится в опубликованном заявлении фонда.

Новое обязывающее предложение предусматривает выплату консорциумом 231,926 млн евро. Общая стоимость договора составляет 1,1 млрд евро и включает в себя обязательные инвестиции в размере 180 млн евро в следующие 7 лет, ожидаемые доходы государства от концессии (3,5% от оборота порта), общая стоимость которых составляет более 170 млн евро. В общую сумму договора также включены ожидаемые дивиденды, которые будут получены на оставшиеся у фонда 7,22% акций, и инвестиции сверх обязательных.

Тендерное досье в ближайшие недели будет представлено на проверку в специальную комиссию. После ее решения стороны смогут подписать соглашение о покупке акций. Сделка также подлежит одобрению со стороны соответствующих органов власти.