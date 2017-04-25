РЖД предоставят объемную скидку в 10,5% на экспорт черных металлов со станции Магнитогорск

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предоставит скидку в размере 10,5% к тарифу на экспортные перевозки черных металлов и лома со станции Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, следует из решения правления компании. Таким образом, скидку может получить Магнитогорский металлургический комбинат.
Понижающий коэффициент вступает в силу в установленном порядке, но не ранее 1 мая и действует по 31 декабря 2017 года включительно.
Скидка действует при условии выполнения в 2017 году суммарного гарантированного объема перевозок черных металлов со станции Магнитогорск во всех видах сообщения не менее 10,98 млн тонн, лома черных металлов - не менее 2,4 млн тонн.
ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. В 2016 году Федеральная антимонопольная служба понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%, а с 2017 года снизила максимальный уровень надбавки к грузовым тарифам РЖД с 13,4% до 10%. Таким образом, теперь в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%.