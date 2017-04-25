РЖД предоставят объемную скидку 6,6% на экспорт черных металлов, ее может получить "Евраз"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предоставит скидку в размере 6,6% к тарифу на экспортные перевозки черных металлов со станций Новокузнецк-Северный, Новокузнецк-Сортировочный Западно-Сибирской железной дороги и со станции Смычка Свердловской железной дороги, следует из решения правления компании.

Вблизи указанных станций расположены Западно-Сибирский и Нижнетагильский металлургические комбинаты "Евраза".

Понижающий коэффициент вступает в силу в установленном порядке, но не ранее 1 мая и действует по 31 декабря 2017 года включительно.

Условия действия скидки

Скидка действует при условии выполнения в 2017 году суммарного гарантированного объема перевозок в размере не менее 49 млн 491 тыс. по следующим направлениям и номенклатуре грузов:

- черные металлы со станций Новокузнецк-Северный, Новокузнецк-Сортировочный Западно-Сибирской железной дороги и станции Смычка Свердловской железной дороги во внутригосударственном и экспортном сообщении;

- уголь каменный со станций Междуреченск, Ерунаково, Обнорская, Новокузнецк-Северный, Малиновка, Осинники Западно-Сибирской железной дороги во внутригосударственном и экспортном сообщении;

- известняк для флюсования со станции Гурьевск Западно- Сибирской железной дороги на станцию Новокузнецк-Северный Западно-Сибирской железной дороги;

- руды и концентраты железные со станций Каз, Таштагол, Шерегеш, Новокузнецк-Восточный Западно-Сибирской железной дороги во внутригосударственном сообщении;

- руды и концентраты железные со станции Качканар Свердловской железной дороги во внутригосударственном сообщении назначением на станции Западно-Сибирской и Свердловской железных дорог и в экспортном сообщении.

ОАО "РЖД" с 2013 года имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. В 2016 году Федеральная антимонопольная служба понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%, а с 2017 года снизила максимальный уровень надбавки к грузовым тарифам РЖД с 13,4% до 10%. Таким образом, теперь в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%.