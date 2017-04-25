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"Геоизол" повторно получил контракт на реконструкцию производственных мощностей СНСЗ

Экономика и бизнес Транспорт
25 апреля, 10:19 UTC+3
По данным газеты "Коммерсантъ", договор подписан в конце прошлой недели
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. ООО "Геоизол" повторно получило контракт на техническое перевооружение и реконструкцию судоспускового устройства "Средне-Невского судостроительного завода" (СНСЗ, входит в ОСК), сообщает "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", договор подписан в конце прошлой недели. Месяц назад СНСЗ и подрядчик по обоюдному согласию прекратили действие договора на проведение реконструкции стоимостью 1,6 млрд руб., который стороны заключили год назад. Причиной разрыва контракта стало изменение конструктивных особенностей объекта. Как пояснили в СНСЗ, в ходе работ было решено дополнить сооружение бетонным основанием, которое позволит исключить воздействие осенне- весенних колебаний почвы на сооружение. Законодательство запрещает менять конструктивные особенности объекта после заключения контракта на его строительство, поэтому на СНСЗ решили провести повторный конкурс. По условиям нового тендера стоимость контракта увеличилась на 600 млн рублей, а сроки выполнения работ продлили на полгода, до 31 декабря 2017 года.

По итогам конкурса представители завода получили только заявку "Геоизола" на 2,235 млрд рублей. В связи с этим запрос предложений был признан несостоявшимся, а контракт был заключен с единственным участником. Отмечается, что стоимость контракта удалось снизить до 2,19 млрд руб.

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