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"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийск

Экономика и бизнес Транспорт
25 апреля, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Во всех остальных портах погода также рабочая
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийск, ранее прерванную из-за шторма, сообщил журналистам представитель компании.

"В Новороссийске сегодня в 00:48 мск все работы были возобновлены, работа ведется в штатном режиме", - сказал он.

Представитель компании добавил, что во всех остальных портах погода также рабочая.

"Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут в соответствии с графиком", - отметил он.

Группа Новороссийский морской торговый порт (НМТП) является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.

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