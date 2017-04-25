"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийск

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийск, ранее прерванную из-за шторма, сообщил журналистам представитель компании.

"В Новороссийске сегодня в 00:48 мск все работы были возобновлены, работа ведется в штатном режиме", - сказал он.

Представитель компании добавил, что во всех остальных портах погода также рабочая.

"Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут в соответствии с графиком", - отметил он.

Группа Новороссийский морской торговый порт (НМТП) является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.