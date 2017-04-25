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Эксперт рассказал о перспективах маршрута грузоперевозок по МТК "Север-Юг" через Астрахань

Экономика и бизнес Транспорт
25 апреля, 11:53 UTC+3
"РЖД Логистика" в октябре 2016 года стала первым оператором на направлении МТК "Север - Юг", осуществив контейнерную отправку из Мумбая в транспортно-логистический комплекс в Калужской области
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Вариант продвижения грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг" через порт Астрахань откроет большие перспективы для всех стран, через которые он пролегает, сообщил директор по развитию бизнеса АО "РЖД Логистика" Денис Мазурин на конференции в рамках II Международного каспийского технологического форума "Технокаспий-2017", рассказывая о потенциале нового маршрута.

По словам руководителя компании, в настоящее время существует несколько вариантов доставки груза между начальными и конечными точками МТК "Север - Юг" (Индия/Иран и Россия/ Европа соответственно). Вариант прохождения грузов через порт Астрахань предполагает гибкое ценообразование, в том числе в части железнодорожной составляющей, а также возможность строительства специализированного флота, что снизит размер морской составляющей стоимости перевозки.

"Новый маршрут открывает большие перспективы для всех стран, через которые он пролегает. Для России это двукратный рост экспортного потенциала зернового комплекса к 2025 году, для Ирана - развитие металлургии за счет удовлетворения потребностей в угле и социально- экономический рост в целом, для Индии - наращивание внешнеторгового оборота с Россией", - цитирует пресс-служба слова Мазурина.

Директор "РЖД Логистики" напомнил, что компания в октябре 2016 года стала первым логистическим оператором на направлении МТК "Север - Юг", осуществив контейнерную отправку промышленных радиаторов из Мумбая (Индия) в транспортно-логистический комплекс "Фрейт Вилладж Ворсино" Калужской области. Реализованный маршрут позволил сократить сроки доставки в два раза по сравнению с морской транспортировкой и предложить грузоотправителям тарифы на 20% ниже, чем по железнодорожному маршруту через Туркмению и Казахстан.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 г. в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.

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