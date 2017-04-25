Резидент свободного порта на Камчатке приступил к строительству нового грузового терминала

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Резидент свободного порта на Камчатке - компания "Терминал "Сероглазка" (входит в группу компаний "Норебо") приступила к строительству основной инфраструктуры грузового терминала, который объединит в себе контейнерную площадку, холодильные установки и портовую зону для приема судов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Камчатского края.

"В инвестиционный проект входит установка двух портальных кранов, также в планах строительство холодильника емкостью до 15 тыс. тонн продукции и причала. На территории будут организованы ремонтные цеха для комплексного обслуживания рыболовецких судов. Кроме того, мы реконструируем и строим новые причалы. Первый - глубиной 9 метров, второй - глубиной 10 метров, будет готов к июню, а третий спроектируем глубиной до 11 метров", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании Владимира Вальтера.

В 2017 году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией в контейнерах в страны Европы, минуя порты Владивостока, Кореи и Китая. Первые тестовые заходы судов, и швартовка к имеющимся пирсам терминала, будут произведены в июле.

"Формально членом свободного порта Владивосток у нас стал "Терминал "Сероглазка". Неформально, практически принято решение по дислокации флота на Камчатке, это 19 траулеров. Это сотни рабочих мест, конкретно для Камчатки миллиардный доход в виде поступлений в бюджет. Наш стратегический партнер по перевозкам в Европу - компания Maersk, мы очень плотно с администрацией края работаем", - отметил представитель директора УК "Группа Норебо" Алексей Буланов.

По данным правительства Камчатского края, общий объем в проект составит около 876 млн рублей. Его реализация позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тыс. тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США. Всего в числе официальных резидентов свободного порта на Камчатке девять компаний с инвестиционными проектами на сумму порядка 3,2 млрд рублей. На подписании находятся еще шесть соглашений с инвесторами, три заявки на рассмотрении.