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Власти: реконструкцией камчатского аэропорта заинтересовались три крупных инвестора

Экономика и бизнес Транспорт
25 апреля, 12:38 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 25, апреля. /ТАСС
Конкурсные процедуры по выбору инвестора будут проходить около трех месяцев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апреля. /ТАСС/. Компании "Новапорт", "Базэл" и "Аэропорты регионов" рассматривают возможность участия в конкурсе на строительство в аэропорту Петропавловска-Камчатского нового современного аэродромного комплекса, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края во вторник.

"Ожидается, что в инвестиционном конкурсе на строительство терминала примут участие ведущие игроки в аэропортовом бизнесе России. Это компании "Аэропорты регионов", "Базэл", "Новапорт". Представители всех компаний уже ознакомились с действующей инфраструктурой, сегодня свой рабочий визит в край завершает представитель "Базэла", - говорится в сообщении.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил, что конкурсные процедуры по выбору инвестора будут проходить около трех месяцев.

"Стоит задача построить современный международный терминал. Проект готов, мы уже прошли все необходимые процедуры, чтобы отобрать инвестора. Интерес очень большой. В течение трех месяцев пройдут конкурсные процедуры, и будет подписано инвестиционное соглашение с инвестором. И мы приступим к строительству нового международного терминала с пропускной способностью 400 человек в час", - цитирует пресс-служба главу региона.

Новый аэродромный комплекс "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский" предполагается построить на территории Елизовского района Камчатского края. По информации правительства региона, на осенней сессии Государственной думы РФ будут рассмотрены поправки в закон "О свободном порте Владивосток", которые предполагают распространение режима свободного порта на территорию Елизовского района. Это даст инвестору, который займется реконструкцией аэродромного комплекса, ряд налоговых льгот, а также упростит визовый режим для иностранных граждан.

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