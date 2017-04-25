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Чистая прибыль Canadian National Railway в I квартале увеличилась на 12%, до $657 млн

Экономика и бизнес Транспорт
25 апреля, 16:12 UTC+3
Рост объемов перевозок за квартал составил 9%, грузооборота - 14%
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МОНРЕАЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль крупнейшей канадской железнодорожной компании Canadian National Railway Co. в первом квартале 2017 года составила 884 млн канадских долларов ($657 млн), что  на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, рост выручки составил 8%, до 3,2 млрд канадских долларов, сообщает компания.

Согласно отчету, более всего выросла выручка от перевозок угля - на 39% к уровню годом ранее, доходы от перевозок зерновых грузов и удобрений, металлов и минеральных грузов выросли на 16%, автомобильных комплектующих - на 10%, интермодальных грузов - на 7%, нефтехимии - на 1%. На 3% сократились доходы от перевозок лесных грузов.

Рост объемов перевозок за квартал составил 9%, грузооборота - 14%.

Операционные расходы также заметно выросли: прежде всего, за счет роста цен на топливо и роста операционных затрат в связи с увеличением объемов перевозок. За первые три месяца года расходы составили 1,9 млрд канадских долларов, что на 9% больше, чем годом ранее.

Вторая канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway Ltd на прошлой неделе объявила о прибыли, размер которой превысила прогнозы аналитиков. Рост был обусловлен, прежде всего, увеличением доходов от перевозок зерновых и угля. Чистая прибыль CP за прошлый квартал составила 431 млн канадских долларов по сравнению с 540 млн канадских долларов годом ранее. Однако прошлогодний показатель включал "бумажную" прибыль 181 млн канадских долларов от конвертации номинированного в долларах США долга компании. Выручка CP от грузовых перевозок за первые три месяца выросла на 1%, до 1,56 млрд канадских долларов.

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