Чистая прибыль Canadian National Railway в I квартале увеличилась на 12%, до $657 млн

Хоккеисты сборной России Капризов и Шестеркин сыграют на Кубке "Алроса"Спорт 25 апреля, 17:11
Не стремятся сохранить: население не открывает вклады, несмотря на угрозу снижения ставокЭкономика и бизнес 25 апреля, 16:55
Банк "Открытие" потерял 2,6 млрд руб. в "Пересвете"Экономика и бизнес 25 апреля, 16:52
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в КрымуЭкономика и бизнес 25 апреля, 16:41
СМИ: в Киеве нашли похищенный ранее экземпляр "Апостола" Ивана Федорова 1574 годаОбщество 25 апреля, 16:40
Ученые обнаружили в России новый вид клещевого боррелиозаНаука 25 апреля, 16:38
"Анна Каренина" ярко отметила первый юбилейНовости партнеров 25 апреля, 16:34
В выставке "Дизайн и реклама" приняли участие 183 компании из РФ, СНГ и дальнего зарубежьяНовости партнеров 25 апреля, 16:27
Впервые рожающие молодые мурманчанки получат выплаты и абонементы в филармонию и бассейнВ стране 25 апреля, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОНРЕАЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль крупнейшей канадской железнодорожной компании Canadian National Railway Co. в первом квартале 2017 года составила 884 млн канадских долларов ($657 млн), что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, рост выручки составил 8%, до 3,2 млрд канадских долларов, сообщает компания.
Согласно отчету, более всего выросла выручка от перевозок угля - на 39% к уровню годом ранее, доходы от перевозок зерновых грузов и удобрений, металлов и минеральных грузов выросли на 16%, автомобильных комплектующих - на 10%, интермодальных грузов - на 7%, нефтехимии - на 1%. На 3% сократились доходы от перевозок лесных грузов.
Рост объемов перевозок за квартал составил 9%, грузооборота - 14%.
Операционные расходы также заметно выросли: прежде всего, за счет роста цен на топливо и роста операционных затрат в связи с увеличением объемов перевозок. За первые три месяца года расходы составили 1,9 млрд канадских долларов, что на 9% больше, чем годом ранее.
Вторая канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway Ltd на прошлой неделе объявила о прибыли, размер которой превысила прогнозы аналитиков. Рост был обусловлен, прежде всего, увеличением доходов от перевозок зерновых и угля. Чистая прибыль CP за прошлый квартал составила 431 млн канадских долларов по сравнению с 540 млн канадских долларов годом ранее. Однако прошлогодний показатель включал "бумажную" прибыль 181 млн канадских долларов от конвертации номинированного в долларах США долга компании. Выручка CP от грузовых перевозок за первые три месяца выросла на 1%, до 1,56 млрд канадских долларов.