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Астраханский арбитраж признал банкротом судозавод "Красные баррикады"

Экономика и бизнес Транспорт
25 апреля, 16:37 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия
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АСТРАХАНЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Арбитражный суд Астраханской области ввел процедуру наблюдения на одном из крупнейших в регионе судостроительном заводе "Красные баррикады", сообщили ТАСС в суде во вторник.

"В отношении судостроительного завода "Красные баррикады" введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим утвержден Максим Севрюков. Заседание суда по рассмотрению его отчета назначено на 31 октября", - сказали в суде.

Согласно материалам дела, размещенным на сайте суда, процедура наблюдения введена по заявлению Сбербанка России, который стал правопреемником требований ООО "НПФ "ГТ Инспект" (Санкт-Петербург) - кредитора верфи. Долг судозавода перед Сбербанком установлен в размере 10,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что астраханский Арбитражный суд 16 января удовлетворил иск "Лукойл-Нижневолжскнефти" (100% дочернее предприятие ПАО "Лукойл") к судозаводу "Красные баррикады" о взыскании 612,857 млн рублей по договору займа. Кроме того, в суде рассматриваются несколько исков компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" на общую сумму около 1 млрд рублей к Сбербанку России, где в качестве третьего лица также привлечена верфь "Красные баррикады". Судозавод под гарантии Сбербанка получил финансирование от истца и не исполнил свои обязательства.

Более того, генеральному директору завода Александру Ильичеву, финансовому директору этой верфи ранее было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов"). Сумма ущерба, по данным астраханской прокуратуры, оценивается в 65,6 млн рублей. Также на предприятии имеется задолженность перед рабочими в размере 3,7 млн рублей (доходила до 24 млн рублей). На самом заводе "Красные баррикады" отказались комментировать ситуацию.

Завод "Красные баррикады" был основан более 110 лет назад, специализируется на строительстве судов различного назначения, буровых установок и платформ.

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