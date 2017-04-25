Китай в I квартале увеличил импорт каменного угля на 27,3%, до 45,7 млн тонн

ПЕКИН, 25 апреля. /ТАСС/. Импорт каменного угля, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученного из каменного угля в Китай, по итогам января-марта 2017 года увеличился на 27,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 45,7 млн тонн. Стоимость импорта составила $4,9 млрд (+159%). Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.

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Лидирующую позицию по объемам экспорта занимает Австралия. По итогам января-марта в Китай поставлено 19,09 млн тонн угля (+32,3%). Доход от экспорта вырос в 3 раза, до $2,8 млрд. Из Индонезии поставлено 8,07 млн тонн (+30,8%) на общую сумму $551,68 млн (рост в 2 раза).

Экспорт каменного угля из РФ в Китай за отчетный период составил 5,89 млн тонн общей стоимостью $528,69 млн. Тоннаж экспорта увеличился на 42,3%, доход от экспорта - более чем в 2,5 раза.

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КНДР по итогам марта текущего года не поставляла уголь в Китай в связи с санкциями. Недостающий объем покрыли США, увеличив свои поставки до 879,7 тыс. тонн. Общая стоимость американского угля по итогам отчетного периода составила $156,8 млн.

За отчетный период средняя стоимость тонны угля для Китая выросла на $53 за тонну, до $108. Средняя стоимость тонны из Австралии составила $146 (+$83), из Индонезии - $68 (+$23,7), из РФ - $89,7 (+$41 доллар).

По итогам 2016 года импорт каменного угля в Китай составил 183,32 млн тонн (+17,7%). В стоимостном выражении импорт составил $11,51 млрд (+13,7%). По итогам года из Австралии в Китай поставлено 70,5 млн тонн угля (-0,5%). Доход от экспорта вырос на 5,4%, до $5,58 млрд.