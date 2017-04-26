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Цена дополнительных акций ОВК в рамках SPO составит 720 руб. за бумагу

Экономика и бизнес Транспорт
26 апреля, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Окончание размещения намечено на 5 мая
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК "ОВК") 26 апреля разместит на Московской бирже дополнительные акции в рамках SPO по цене 720 рублей за бумагу, что представляет 9% дисконт к цене закрытия торгов 24 апреля, говорится в сообщении компании.

Окончание размещения намечено на 5 мая.

Ранее ОВК объявила о намерении разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпуска в рамках SPO на Московской бирже. Брокером размещения назначен "Открытие Брокер". Совместными букраннерами размещения выступят "Ренессанс Капитал", БКС, ИК "Ай Ти Инвест" и "Атон". По словам генерального директора ОВК Романа Савушкина, акции будут предложены широкому кругу инвесторов, включая институциональных и розничных. SPO позволит привлечь дополнительный капитал для реализации стратегических проектов и оптимизации долговой нагрузки ОВК.

В конце апреля 2015 г. ОВК в рамках IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд руб. В IPO ОВК приняли участие более 50 инвесторов. Также в размещении принял участие топ-менеджмент компании. В конце мая 2016 года ОВК провела SPO, в ходе которого разместила 7,867 млн акций на 5 млрд руб. (640 руб. за акцию) или 93% акций всей допэмиссии.

Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят предприятия по выпуску грузовых вагонов и комплектующих - Тихвинский вагоностроительный завод, "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш", НПЦ "Пружина", транспортный оператор UNICON 1520, лизинговая компания RAIL1520, Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс".

Основные акционеры ОВК - ICT Group Ltd. (владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon Plc). 54,16% принадлежит прочим стратегическим инвесторам, 19,83% находится в свободном обращении, 0,96% принадлежит топ-менеджменту ОВК.

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