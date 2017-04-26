Эксперты разработали проект стратегии развития экспорта ж/д машиностроения

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) по заданию Минпромторга разработал проект стратегии развития экспорта железнодорожного машиностроения для общей экспортной промстратегии, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", стратегия и ее "дорожная карта" должны быть утверждены правительством в июле.

Как отмечает газета со ссылкой на данные ИПЕМ, в 2014-2016 годах из-за снижения спроса в РФ производство подвижного состава сокращалось, при этом аналитики не видят предпосылок для активизации внутреннего рынка и роста заказов. Рост экспорта рассматривается как один из стимулов роста производства.

За 2014-2017 годы экспорт российской продукции составил $1,6 млрд, но с 2014 по 2016 год сократился на 38,7%, до $435,9 млн в год. Согласно целевым индикаторам стратегии, объем экспорта в 2018 году должен достичь $470 млн. Предполагаемый объем госфинансирования - 550 млн руб., поступления в бюджет - 6 млрд руб. В 2025 году объем экспорта должен превысить $1,2 млрд при госфинансировании в размере 15,8 млрд руб.

По оценкам ИПЕМ, наибольший интерес для экспорта могут представлять маневровые тепловозы, грузовые вагоны и вагонокомплекты, вагоны дизель-поездов, комплектующие, системы диагностики пути. В перечень потенциальных экспортеров вошли "Трансмашхолдинг", "Синара", НПК "ОВК" Александра Несиса, Уралвагонзавод (УВЗ), "РМ Рейл" и "Инфотранс". Основными барьерами для выхода на мировой рынок аналитики считают низкий уровень развития технологий и ценовую конкуренцию со стороны китайцев. Среди приоритетных направлений экспорта - СНГ, Африка, Латинская Америка, в ИПЕМ также выделяют Центральную и Восточную Европу (например, Боснию), Южную Азию (Индия и Пакистан), Иран.

Замгендиректора "РМ Рейл" Андрей Водопьянов пояснил "Ъ", что основные барьеры для экспорта - проектирование и сертификация по стандартам AAR (США) и UIC (ЕС), а также необходимость искать производителей вагонных тележек для другой колеи за рубежом. Сейчас доступ к американскому рынку есть только у Тихвинского вагоностроительного завода (входит в НПК "ОВК"). "Сегодня на зарубежных рынках мы конкурируем с китайцами и индийцами, и расстояния, другая колея, затраты на продвижение - значимые центры затрат",- цитирует "Ъ" топ-менеджера. В 2017 году "РМ Рейл" планирует увеличить долю экспортной выручки до 25%. Основные партнеры - Куба и Иран (поставки вагонов и вагонокомплектов). В 2016 году бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко сообщал, что компания продолжает поставки в Туркмению и Казахстан, начала экспорт в Иран. К 2018 году УВЗ планирует экспортировать в год до 25-30% из 16 тыс. вагонов. ОВК в 2017 году договорилась с Ираном о поставке и сборке 6 тыс. вагонов. Как сообщили в компании, в 2017-2018 годах плановая доля экспорта - 10-20%.

Глава Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин считает, что велик риск, что документ не сможет заработать в полную силу. Экспорт в долларовом эквиваленте сокращается, это требует дополнительной поддержки, говорит он. Железнодорожное машиностроение РФ переживает не лучшие времена, полагает эксперт: "Мы серьезно отстали от ведущих производителей, сами импортируем технологии". При этом, по оценкам Иванкина, Украина и Прибалтика в ближайшие годы примут все меры, чтобы исключить покупку российской техники, а Казахстан "активно смотрит на Китай" - как по технической, так и по инфраструктурной части.