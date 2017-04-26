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Западно-Сибирская желдорога в 2017 г. планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2016 г.

Экономика и бизнес Транспорт
26 апреля, 11:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, апреля. /ТАСС
В 2015 году объемы пассажироперевозок на ЗСЖД в связи с неблагоприятной экономической ситуацией сократились на 4,5%, однако, падение прекратилось в 2016 году
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© ОАО "РЖД"

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД, филиал РЖД) планирует сохранить пассажиропоток в 2017 году на уровне прошлого года. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель начальника Западно- Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков.

"Прошлый год мы перевезли в дальнем сообщении чуть больше 5 млн пассажиров, сейчас мы идем с небольшим увеличением - на 0,6%. Динамика пока оптимистичная, и мы планируем не упасть, на уровне 5 млн пассажиров перевезти", - сказал Булгаков.

Он также отметил, что пригородными поездами было перевезено 38 млн пассажиров, этот показатель также планируется сохранить на уровне прошлого года.

Булгаков уточнил, что на полигоне ЗСЖД будет курсировать 79 поездов дальнего следования, в том числе, шесть дополнительных, которые назначаются на летнее время. Количество пригородных поездов достигнет 172, включая 45 дополнительных летних поездов.

В 2015 году объемы пассажироперевозок на ЗСЖД в связи с неблагоприятной экономической ситуацией сократились на 4,5%, однако, падение прекратилось в 2016 году.

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