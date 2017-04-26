Акции ОВК на Московской бирже упали на 8,6% после объявления цены размещения на SPO

Стоимость перевалки зерна в черноморских портах снизилась примерно в 1,5 разаТранспорт 26 апреля, 13:05
Суд объединил два дела бывшего челябинского замгубернатора СандаковаНовости Урала 26 апреля, 12:56
ТАСС стал лауреатом конкурса Ассоциации арктических СМИНовости агентства 26 апреля, 12:46
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в БурятииПроисшествия 26 апреля, 12:38
Кириленко: баскетболисты ЦСКА приучили болельщиков к выходу в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 12:30
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразныхОбщество 26 апреля, 12:30
Редко, но метко: "Акрон" заполняет отечественный рынок редкоземельных металловВ стране 26 апреля, 12:22
Корстин: выход россиян на ведущие роли стал основной тенденцией сезона Единой лиги ВТБСпорт 26 апреля, 12:22
Российские букмекеры считают Шарапову фаворитом в ее первом матче после дисквалификацииСпорт 26 апреля, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Акции "Объединенной вагонной компании" (ОВК) на торгах Московской биржи упали на 8,6%, до 725 рублей за бумагу, после объявления цены размещения дополнительного выпуска акций в рамках SPO. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее ОВК сообщила, что разместит в среду на Мосбирже дополнительные акции в рамках SPO по цене 720 рублей за бумагу, что представляет 9% дисконт к цене закрытия торгов 24 апреля.
По состоянию на 11:33 мск акции ОВК снизились на 7,5% - до 734 рублей за бумагу.
Ранее ОВК объявила о намерении разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпуска в рамках SPO на Московской бирже. Брокером размещения назначен "Открытие брокер". Совместными букраннерами размещения выступят "Ренессанс Капитал", БКС, ИК "Ай Ти Инвест" и "Атон".
По словам генерального директора ОВК Романа Савушкина, акции будут предложены широкому кругу инвесторов, включая институциональных и розничных. SPO позволит привлечь дополнительный капитал для реализации стратегических проектов и оптимизации долговой нагрузки ОВК.
В апреле 2015 года ОВК в рамках IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд рублей. В IPO приняли участие более 50 инвесторов. Также в размещении принял участие топ-менеджмент компании. В конце мая 2016 года ОВК провела SPO, в ходе которого разместила 7,867 млн акций на 5 млрд рублей (640 рублей за акцию), или 93% акций всей допэмиссии.
Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят предприятия по выпуску грузовых вагонов и комплектующих - Тихвинский вагоностроительный завод, "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш", НПЦ "Пружина", транспортный оператор UNICON 1520, лизинговая компания RAIL1520, Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс".
Основные акционеры ОВК - ICT Group Ltd. (владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon Plc). 54,16% принадлежит прочим стратегическим инвесторам, 19,83% находится в свободном обращении, 0,96% принадлежит топ-менеджменту ОВК.