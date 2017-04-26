Акции ОВК на Московской бирже упали на 8,6% после объявления цены размещения на SPO

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Акции "Объединенной вагонной компании" (ОВК) на торгах Московской биржи упали на 8,6%, до 725 рублей за бумагу, после объявления цены размещения дополнительного выпуска акций в рамках SPO. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее ОВК сообщила, что разместит в среду на Мосбирже дополнительные акции в рамках SPO по цене 720 рублей за бумагу, что представляет 9% дисконт к цене закрытия торгов 24 апреля.

По состоянию на 11:33 мск акции ОВК снизились на 7,5% - до 734 рублей за бумагу.

Ранее ОВК объявила о намерении разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпуска в рамках SPO на Московской бирже. Брокером размещения назначен "Открытие брокер". Совместными букраннерами размещения выступят "Ренессанс Капитал", БКС, ИК "Ай Ти Инвест" и "Атон".

По словам генерального директора ОВК Романа Савушкина, акции будут предложены широкому кругу инвесторов, включая институциональных и розничных. SPO позволит привлечь дополнительный капитал для реализации стратегических проектов и оптимизации долговой нагрузки ОВК.

В апреле 2015 года ОВК в рамках IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд рублей. В IPO приняли участие более 50 инвесторов. Также в размещении принял участие топ-менеджмент компании. В конце мая 2016 года ОВК провела SPO, в ходе которого разместила 7,867 млн акций на 5 млрд рублей (640 рублей за акцию), или 93% акций всей допэмиссии.

Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят предприятия по выпуску грузовых вагонов и комплектующих - Тихвинский вагоностроительный завод, "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш", НПЦ "Пружина", транспортный оператор UNICON 1520, лизинговая компания RAIL1520, Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс".

Основные акционеры ОВК - ICT Group Ltd. (владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon Plc). 54,16% принадлежит прочим стратегическим инвесторам, 19,83% находится в свободном обращении, 0,96% принадлежит топ-менеджменту ОВК.