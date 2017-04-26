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Стоимость перевалки зерна в черноморских портах снизилась примерно в 1,5 раза

Экономика и бизнес Транспорт
26 апреля, 13:05 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Причина в том, что примерно половина того объема, который грузится на терминалах Азово-Донского бассейна, идет на рейдовую перевалку в порту Кавказ
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Стоимость перевалки тонны зерна в портах на Черном море упала с $27-28 до $16-17, сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, выступая на Всероссийском сельскохозяйственном форуме "Зерно России-2017".

"Если еще несколько лет назад дело доходило до $27-28 (за тонну), то в конце этого сезона аппетиты упали, общая стоимость перевалки снизилась до $16-17 для некоторых компаний, которые выполняют обязательства по объему (перевалки)", - сказал Рылько.

По его мнению, причина в том, что примерно половина того объема, который грузится на терминалах Азово-Донского бассейна, идет на рейдовую перевалку в порту Кавказ. "Это колоссальная отрасль (перевалка в порту Кавказ), колоссально невидимая статистическому глазу индустрия, которая выполняет роль очень серьезного конкурента пяти терминалам, которые расположены на Черном море и вынуждены снижать очень высокую стоимость перевалки", - сказал Рылько.

Он отметил, что в этом году объемы экспорта через порты Черного моря выросли с чуть более 10 млн до 11,5 млн тонн. "Растут объемы за счет увеличения пропускной мощности портов на Черном море. Азово-Донской бассейн остается стабильным в отгрузках. Довольно бурно растет отгрузка с порта Кавказ, - сообщил эксперт.

Всероссийский сельскохозяйственный форум "Зерно Росии-2017" - крупнейшее в стране отраслевое мероприятие, посвященное проблемам и перспективам зернового рынка. Участниками форума стали руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, предприятий по переработке и хранению зерна, комбикормовые заводы, операторы рынка зерна, трейдеры, ведущие российские и зарубежные эксперты, финансовые, инвестиционные, страховые компании и банки.

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