Объем перевозок судами СЗП в I квартале увеличился на 7%, до 1,4 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Объем перевозок судами ПАО "Северо-Западное пароходство" (СЗП, входит в UCL Holding) в первом квартале 2017 года составил 1,35 млн тонн, что на 7% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает пресс-служба компании.

В том числе перевозка зерновых грузов составила 0,35 млн тонн (-17%%), черных металлов - 0,24 млн тонн (+33%), химических и минеральных удобрений - 0,3 млн тонн (на уровне прошлого года), угля - 0,25 млн тонн (рост в 2 раза), цветных металлов - 0,05 млн тонн (на уровне прошлого года), остальных грузов - 0,17 млн тонн.

"Падение объемов перевозки зерна за отчетный период обусловлено сокращением рейсов в турецкие порты в связи с введением правительством Турции пошлин на экспорт российской пшеницы. Увеличение объемов перевозки угля вызвано привлечением новых контрактов. Рост объемов черных металлов обусловлен возобновлением их перевозок из Морского порта Санкт-Петербург в порты Прибалтики", - говорится в сообщении.

Большую часть перевозок - 0,96 млн тонн или 71% - составили экспортные грузы, показав рост 10%. Основную номенклатуру экспорта составили составили зерновые грузы, черные и цветные металлы, уголь, химические и минеральные удобрения.

Перевозки между иностранными портами составили 0,35 млн тонн или около 26% от общего объема, сохранив показатель прошлого года.

Объем импортных грузоперевозок пароходства снизился на 35%, до 0,03 млн тонн, что вызвано общим сокращением импорта в Россию из стран Европы. Доля импорта в общем объеме перевозок СЗП за первый квартал этого года составила 2,2%.

Внутрироссийские перевозки СЗП в отчетном периоде практически не осуществлялись.

Новыми теплоходами СЗП - 10 судами DCV36 (головное судно "Аметист") и семью судами RSD49 "Нева-Лидер" было перевезено более 30% от общего количества перевезенных грузов.

ПАО "СЗП" - крупнейший перевозчик в системе водного транспорта России, специализирующийся на экспортно-импортных перевозках генеральных, массовых, насыпных и навалочных грузов, буксировках негабаритных грузов и плавсредств. В управлении компании находится 47 грузовых судов "река-море", 10 морских судов и 3 ro-ro баржи класса "река-море" суммарным дедвейтом около 288 тыс. тонн. Около 70% флота пароходства составляют новые суда, построенные с 2002 по 2013 гг. Средний возраст флота составляет 16,5 лет. Ежегодно пароходство перевозит около 5 млн тонн грузов.

Северо-Западное пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, консолидирующей железнодорожные, стивидорные, судоходные и логистические компании. В состав дивизиона также входит Волжское пароходство, компания "В.Ф. Танкер", ряд судостроительных и круизных активов.