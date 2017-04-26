Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в Китай

ПЕКИН, 26 апреля. /ТАСС/. Импорт колесной техники и комплектующих (ТН ВЭД группа 87) в Китай в январе-марте 2017 года вырос на 22,4%, до $17,26 млрд. Колесной техники (ТН ВЭД код 8703) за отчетный период ввезено на общую сумму $10,7 млрд (+22,9%) или 261,78 тыс. единиц (+26,3%). Стоимость импорта комплектующих для Китая составила $6,56 млрд. Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.

Развернуть Импорт колесной техники в Китай в I квартале 2016 г. © ТАСС Импорт колесной техники в Китай в I квартале 2016 г. © ТАСС

РФ вошла в 20 стран-экспортеров колесной техники в Китай и по итогам квартала обошла Южную Корею, поставив 508 единиц колесной техники на общую сумму $3,73 млн. В январе-марте прошлого года поставлено 10 единиц техники.

По мнению экспертов, причина снижения объемов поставок из Южной Кореи - военное сотрудничество страны с США.

Объем поставок колесной техники и комплектующих из США в Китай составил в денежном эквиваленте $3,48 млрд, что на 26,7% больше, чем в январе-марте 2016 года. Количество ввезенной техники увеличилось на 32,7%, до 61,87 тыс. единиц на общую сумму $2,94 млрд (+27,6%). Стоимость комплектующих из США за отчетный период достигла $0,55 млрд.

Развернуть Импорт колесной техники в Китай в I квартале 2017 г. © ТАСС Импорт колесной техники в Китай в I квартале 2017 г. © ТАСС

Из Германии в Китай ввезено колесной техники и комплектующих на общую сумму $4,76 млрд (+17,6%), в том числе техники - $2,65 млрд, комплектующих - $2,11 млрд. Количество колесной техники выросло на 26,3%, до 51,88 тыс. единиц.

Япония увеличила экспорт в Китай на 42%, до $3,6 млрд. Колесной техники ввезено на общую сумму $1,9 млрд, комплектующих - $1,7 млрд. Поставка японской техники увеличилась на 33,4%, до 73,91 тыс. единиц.

Из Великобритании в Китай ввезено колесной техники и комплектующих на общую сумму $1,69 млрд (-1,6%). В том числе стоимость поставок техники достигла $1,63 млрд или 26,9 тыс. единиц. Комплектующих ввезено на общую сумму $62,23 млн.

По итогам 2016 года импорт колесной техники и комплектующих в Китай составил $71,5 млрд. Колесной техники по итогам года ввезено на общую сумму $44 млрд или 1,06 млн единиц. Стоимость импорта комплектующих для Китая составила $27,5 млрд.